'Grand Prix-weekend ingekort van vier naar drie dagen'

De Formule 1-werknemers weten dat ze een uiterst zwaar seizoen voor de boeg hebben. Er staan aankomend seizoen 23 Grand Prix-weekenden op de planning. De kans is groot dat er ook nog meerdere sprints plaatsvinden dus dat betekent dat de werkdruk nog hoger zal liggen voor het Formule 1-personeel.

Het lijkt erop dat de hoge heren van de sport rekening gaan houden met de drukke kalender. De kans is namelijk zeer groot dat het gebruikelijke Formule 1-weekend op de schop gaat. Men wil namelijk het weekend verkorten, van vier naar drie dagen. Dat zou betekenen dat de gebruikelijke media-dag op de donderdag verleden tijd is.

De Spaanse journalist Albert Fabrega deelt op Twitter hoe het nieuwe weekend eruit gaat zien. Hieruit blijkt dat de donderdag verdwijnt maar de vrijdagen en zaterdagen zeer druk gaan worden. Fabrega deelt het verwachte tijdsschema voor de eerste Grand Prix van het jaar in Bahrein. Op vrijdagochtend moeten de coureurs zich melden voor de persconferenties. Om 15:00 lokale tijd vindt dan de eerste vrije training van een uur plaats. Om zes uur in de lokale avond rijden de heren coureurs dan de tweede vrije training.

Ya hay horarios para #bahrainGP.

BahrainGP Timetable



No hay actividad el jueves

No activity on thrusday



Vier/Fri

11h30 Rueda Prensa/Press Conf

15h00/16h00 FP1

18h00/19h00 FP2



Sab/Sat

14h10 Rueda Prensa/Press conf

15h00/16h00 FP3

18h00/19h00 Quali



Dom/Sun

18h00/20h00 GP 57 l/v