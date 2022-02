Autosport op de Olympische Spelen, waarom niet?

Dit weekend zijn in Beijing de Olympische Winterspelen van start gegaan. In het Vogelnest werd de Olympische vlam ontstoken en barstte het sportfestijn weer los. Wereldwijd kijken er weer miljoenen mensen naar atleten die excelleren in hun tak van discipline. Maar één onderdeel ontbreekt al sinds 1896 op het Olympische programma: de autosport.

In het Vogelnest klonk in 2009 wel al het geluid van brullende motoren. In het stadion werd namelijk de prestigieuze Race of Champions georganiseerd. Het startveld was niet mals: Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Jenson Button en Tom Kristensen waren allemaal aanwezig. Namens China deed ook de in Velp geboren Ho-Pin Tung mee. De coureurs bestreden elkaar in gelijk materiaal in een landenrace en individuele wedstrijd. Dezelfde opzet zoals veel sporten op de Olympische Spelen.

De Race of Champions laat elke keer maar weer zien dat autosport prima een Olympisch jasje kan aantrekken. In een ver verleden werd de racerij al eens gekoppeld aan het mondiale evenement. In 1900, werden de zomerspelen gehouden in Parijs. De Spelen waren tegelijk en op dezelfde plaats als de wereldtentoonstelling. Daar werd ook Olympisch geracet in veel verschillende wagens.

Rogge

Daarnaast is autosportfederatie FIA sinds 2012 officieel erkend door het Internationaal Olympisch Comité. Toenmalig IOC-president Jacques Rogge bezocht zelfs de Britse Grand Prix, maar liet daar weten dat de Olympische gedachte draait om een strijd tussen atleten en niet tussen mens en machine.

Het was een bijzondere conclusie van Rogge. Zowel bij de zomer als bij de winterspelen zijn er namelijk genoeg sporten waar de atleten afhankelijk zijn van het materiaal. Denk bijvoorbeeld aan paardrijden, wielrennen of het bobsleeën.

Fuij

Ook een locatie voor een mogelijke Olympische race zal geen probleem moeten zijn. Tijdens de zomerspelen van vorig jaar finishte de wielrenners bijvoorbeeld op de Fuij Speedway. Dat ligt een behoorlijke eindje buiten toenmalige Olympische stad Tokio. Vanuit die redenatie kan men zeer simpel races organiseren op nabijgelegen circuits. Over drie jaar zijn de zomerspelen in Parijs. De organisatie kan simpel uitwijken naar Paul Ricard of zelfs Le Mans.

Motorsport Games

Dan moet er nog worden nagedacht over de vorm van het Olympisch racen. Rogge had immers best een sterk punt als het aankwam op materialen. In de Formule 1 heeft een Max Verstappen immers veel beter materiaal dan bijvoorbeeld Nikita Mazepin. Alle coureurs in dezelfde auto laten rijden zou in veel klassen contractueel haast onmogelijk worden. De FIA heeft hier zelf ook over nagedacht en past hun visie toe op de FIA Motorsport Games die sinds 2019 worden gehouden. Hier rijden coureurs in bijvoorbeeld de Touring Cars gewoon in de wagen waar ze zich het beste bij voelen.

Coronel

De Motorsport Games werden in 2019 in het leven geroepen. Er werd in verschillende klassen gereden zoals GT’s, Touring Cars en de Formule 4. Op het Vallelunga Circuit ontbraken wel grote namen, Nederlands troef Tom Coronel was één van de bekendste coureurs. Máár de FIA gaf hier aan dat er heus wel een mogelijkheid is om volgens een soort Olympisch format te racen. Daarnaast kan men natuurlijk ook nog altijd gebruik maken van het Race of Champions-format.

Winter

Dit weekend zijn de Winterspelen gestart in Beijing maar ook daar kan men gewoon racen. Toevalligerwijs wordt dit weekend namelijk ook de al eerder benoemde Race of Champions verreden in de sneeuw en op het ijs. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de autosport te integreren in de Olympische Spelen, alleen het IOC moet nog over de streep worden getrokken.