24 uur van Daytona: tweede plek voor Racing Team Nederland na zinderend slot

Racing Team Nederland, met Giedo van der Garde, Frits van Eerd, Rinus VeeKay en Dylan Murry, heeft in de LMP2-klasse een tweede plek veroverd tijdens de 24 uur van Daytona. In een knotsgekke slotfase finishte de renstal na een etmaal binnen 7 seconden (!) van de winnaar.

Er was ook Nederlands succes in de LMP3. Debutant Kay van Benlo kwam in deze klasse met zijn renstal Riley Motorsports als eerste over de meet.

Meyer Shank Racing - ook actief in de IndyCar - won met Heilo Castroneves, Simon Pagenaud, Oliver Jarvis, Tom Blomqvist het overall klassement. De strijd was net als bij de LMP2 bloedstollend en het verschil met de nummer was maar een paar tellen.

Het mooiste gevecht kwam voort uit de GTD Pro. In de laatste tien minuten knokten de Porsche van Pfaff met de Porsche van KCMG. Tot in de allerlaatste ronde was het een snoeihard duel.

Bij de laatste chicane op het oval-gedeelte kwam het tot een ware clash. Laurens Vanthoor voor KCMG probeerde in een wanhoopsdaad de Porsche van Pfaff met Mathieu Jaminet achter het stuur alsnog te passeren. Dat liep faliekant mis voor Vanthoor. De Belg kwam in het gras, spinde en kwam wonder boven wonder zonder veel schade uit de strijd met achteropkomend verkeer. Felipe Nasr, Jaminet en Matt Campbell konden gaan feestvieren. KCMG moest genoegen nemen met P3.

In de GTD Am won Jan Heylen, Richard Lietz, Zacharie Robichon en Ryan Hardwick voor Wright Motorsports.