FIA heeft nog geen beslissing genomen over Masi

In de paddock gaan geruchten dat wedstrijdleider Michael Masi het veld moet ruimen, maar de FIA laat weten dat er geen enkel besluit is genomen.

De overkoepelende autosportbond heeft naar de controverse gebeurtenissen rondom de Safety Car-periode in de slotfase van de Grand Prix in Abu Dhabi een onderzoek ingesteld.

Op Twitter laat de FIA weten dat de bevindingen op 14 februari worden voorgelegd aan de aan de F1-commissie in London. Vooraf gaat de organisatie nog eerst in gesprek met de F1-coureurs over het voorval in Abu Dhabi.

Pas op 18 maart wordt in Bahrein bekend welke veranderingen wel of niet worden doorgevoerd. Dit onder leiding van FIA-voorzitter Ben Mohammed Sulayem.