Verbouwingen Spa-Francorchamps nog steeds in volle gang

De werkzaamheden op het circuit van Spa-Francorchamps zijn in volle gang. De legendarische baan in de Ardennen wordt flink onder handen genomen, zo valt te zien op foto's die het circuit zelf heeft vrijgegeven. Tribunes worden vervangen en grindbakken worden aangelegd langs de baan.

Op veel iconische delen van het circuit worden er ingrijpende veranderingen doorgevoerd. In de eerste bocht La Source wordt de uitloopstrook voor een gedeelte vervangen door een grindbak. In Blanchimont verplaatst men de vangrail naar achteren en wordt de uitloopstrook vergroot. Ook in deze legendarische bocht komt er een grindbak bij.

Veel van de aanpassingen worden ook gedaan met het oog op toekomstige races. Naast de Formule 1 en het WEC wil de baan namelijk ook motorraces gaan organiseren. Hiervoor zijn enkele van de aanpassingen nodig, anders voldoet men niet aan de gestelde eisen.