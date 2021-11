Honda-kopstuk weet dat fouten niet meer kunnen: "Strijd is enorm close"

Met nog vijf races te gaan kunnen titelrivalen Red Bull Racing en Mercedes zich geen misstap veroorloven. Een uitvalbeurt betekent immers een enorm puntenverlies ten opzichte van de concurrentie. Ook bij Red Bulls motorleverancier Honda zijn ze zich hiervan heel bewust.

Honda-kopstuk Toyoharu Tanabe weet dat betrouwbaarheid een sleutelwoord is. Op de site van Honda kijkt hij vooruit: "We kunnen ons geen enkele fout veroorloven. De strijd voor de twee wereldkampioenschappen is extreem close en elke race telt. We hopen dit weekend goed voor de dag te komen."

De Mexicaanse Grand Prix wordt op hoogte verreden. De afgelopen jaren bleek dit in het voordeel van Red Bull Racing te werken, de wagens waren met enige regelmaat veel sneller dan die van concurrent Mercedes. Tanabe legt het nog eens uit: "De hoogte zorgt ervoor dat de luchtdruk veel lager is en dat betekent ook dat de lucht minder dicht is dan op zeeniveau. Dit heeft invloed op veel aspecten van de Power Unit en het chassis."