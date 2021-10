Saoedi-Arabië komt met kledingvoorschriften voor F1-medewerkers

Op 5 december zullen de lichten doven in Jeddah en is de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië een feit. Er is veel kritiek op het feit dat deze race überhaupt plaatsvindt. Het land staat nou niet bepaald bekend om zijn denderende mensenrechten en vrouwen hebben er al helemaal weinig rechten.

De Formule 1-paddock bestaat uit een breed scala mensen. Veel van de vaste bewoners van de Formule 1-wereld zijn dan ook vrouw. Ze zullen zich aan kledingvoorschriften moeten houden als ze gaan werken in de paddock in Jeddah. De vrouwen moeten zich aan strenge maatregelen houden.

Uit de uitgelekte voorschriften blijkt dat rokken, korte broeken, broeken met scheuren erin, bikini's en mouwloze topjes uit den boze zijn. Een jurk tot over de knie, een overjas en een gewaad tot over de knie mogen dan weer wel. Zelfs broeken mogen worden gedragen in de paddock. Het is opvallend aangezien dit soort regels niet gelden bij andere races in het Midden-Oosten.

Ook de heren coureurs moeten zich aan de regels houden. Ze mogen geen kleding dragen waar hun schouders of benen zichtbaar zijn. Ze mogen wel korte broeken dragen op de baan en onderweg naar het hotel op het complex.