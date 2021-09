Voorlopige kalender 2022: Zandvoort weer begin september

De voorlopige kalender van 2022 met 23 races is in Monza gepresenteerd aan de F1-teams. In oktober buigt het World Motorsport Councol er verder over tijdens een meeting om de laatste hand erop te leggen.

Op het schema, dat in handen kwam van Racefans.net, staat dat het seizoen begint op 22 maart in Bahrein en eindigt op 20 november in Abu Dhabi. Ook krijgt Monaco een korter raceweekend en is Zandvoort opnieuw begin september. Daarnaast zijn er in totaal drie triple headers en reist de koningsklasse voor het eerst af naar Miami. Opvallend is de race in Barcelona, wat zou betekenen dat het Circuit de Catalunya een nieuwe deal heeft getekend met de Formule 1. Naar het schijnt een contract van 5 jaar.