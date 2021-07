W Series: Chadwick dominant naar overwinning in Hongarije, Visser vijfde

Jamie Chadwick heeft in de W Series op de Hungaroring haar tweede overwinning geboekt en neemt hierdoor de leiding over in het kampioenschap van Alice Powell, die zaterdagmiddag tweede werd. Nerea Marti maakte de top drie compleet. Visser eindigde als vijfde, haar beste resultaat van het seizoen.

Raceverslag

Titelverdediger Chadwick staat op pole met vlak achter zich haar concurrent om het kampioenschap, Alice Powell. Het verschil tussen de rijders uit Groot-Brittannië is zes punten. Beitske Visser begint op de tweede startrij vanaf de vierde positie.

Na het doven van de rode lichten behoudt Chadwick na een sterke start de leiding. Visser verliest een plaatsje en sluit de top vijf.

In de eerste vijf minuten van totaal dertig slaat Chadwick, de kampioen van 2019, een klein gaatje naar Powell, die twee van de drie wedstrijden in dit seizoen won.

Daarachter liggen rijders dicht op elkaar, maar inhalen op de Hungaroring is lastig zonder DRS. Dat ervaart onder andere Visser op P5. Die lijkt meer racesnelheid te hebben dan Irina Sidorkova, maar komt er niet voorbij.

De wedstrijd sukkelt op de helft steeds meer in slaap. Er zijn weinig tot geen gevechten. Het enige spectaculaire was de kapotte gereden voorvleugel van Fabienne Wohlwend vlak na de start.

In de slotfase lijkt de strijd vooraan beslist. Chadwick heeft een voorsprong van zeven seconden en bouwt het verder uit. Alleen pech kan haar weerhouden van de overwinning en 25 punten voor het kampioenschap.

Aan het einde van deze race ontstaan er toch boeiende gevechten. Eerst tussen Abbie Eaton en Miki Koyama om P12. Zij aan zij rijden ze vanaf bocht twee naar bocht vier. Koyama zit echter op de racelijn en wint het duel. Dit ging niet zonder contact. De wedstrijdleiding onderzoekt na de race of Koyama een straf krijgt.

Daarna zijn Marta Garcia en Emma Kimiläinen met elkaar in de weer om P6 en belangrijke punten. In bocht 13 gaat Kimiläinen binnendoor en passeert haar opponent met wat rokend rubber. De Finse remde laat in, maar kon haar actie goed doorzetten.

Het einde van de wedstrijd is in zicht en Chadwick geeft na een eenzame en succesvolle middag de zege niet meer uit handen. De Britse wint van kop tot staart de race en pakt de koppositie in de rangschikking. Ze heeft in de stand één punt marge op Powell.