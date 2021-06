Geen bescheidenheid bij Ziggo na verlies F1: "Ambitie om Indycar groot te maken"

In een afscheidsinterview in het Algemeen Dagblad vertelt Ziggo-directeur Will Moerer dat er, ondanks het verlies van de uitzendrechten voor de Formule 1, nog genoeg andere (auto)sport te zien blijft bij Ziggo.

De Ziggo Sport-baas moest constateren dat hij onmachtig bleek om de Formule 1-uitzendrechten voor Ziggo te behouden, zo beschrijft het AD in een soort reconstructie van de gang van zaken. De Nordic Entertainment Group NENT bood meer geld voor de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland waarmee Ziggo haar kroonjuweel verliest. Ook NBA is na 25 jaar niet meer op Ziggo te zien.

Veel verontwaardigde Ziggo-klanten meldden dan ook al online dat zij hun abonnement vaarwel willen zeggen. Will Moerer denkt dat dat wel los loopt. De Ziggo-baas beweert dat er nog voldoende over blijft voor Ziggo-klanten om hun hart op te halen wat betreft auto- en motorsport. De zenderbaas zegt zijn zinnen te willen zetten op de MotoGP, waarvan binnenkort de rechten vrij komen.

Behoudt Ziggo het Formule 1 café met Kamphues, Doornbos en Coronel?

Ook zegt hij het vrijdagavond programma 'Formule 1-café' te willen behouden, zo is de ambitie.

Zelfs als de Nordic Entertainment Group, NENT in zee zou willen met Rob Kamphues, Robert Doornbos en Tom Coronel om het voorprogramma te presenteren voor de races, dan nog kan de Ziggo baas zich voorstellen dat er via een samenwerking alsnog een Formule 1 café kan zijn op de vrijdag avond, zoals veel kijker gewend zijn.

Moerer is dan wel afhankelijke van de medewerking van NENT voor een eventueel samenwerking.

Formule 1 Café of race-cafe?

Terwijl er in het artikel dus wordt gerept over mogelijke constructies om het populaire vrijdagavond programma te behouden op Ziggo, kiest Will Moerer wellicht ook bewust zijn woorden nauwkeurig als hij zegt: ,,Zonder die gasten hebben we geen race-café”.

Het AD gaat niet verder in op die laatste woordkeus, maar het is aannemelijk dat het vrijdagavond programma inderdaad niet meer de merknaam "Formule 1" in de titel kan dragen als er geen beelden of interviews uitgezonden kunnen worden van de Formule 1.

Will Moerer hoopt dan ook op een samenwerking met NENT, waarbij bijvoorbeeld fragmenten en samenvattingen uitgewisseld worden.

De uitgeklede zender verliest weliswaar haar kroonjuweel aan het Scandinavische NENT, toch klinkt er volop ambitie in de plannen van Ziggo:

"Wij hebben de ambitie om de Indycar groter te maken. We zenden dat al langer uit, maar nooit eerder keken er zoveel mensen: 300.000", zo klinkt het trots.

Twee A4'tjes uit de binnenzak

Het AD komt tot de hamvraag: "Wat moet Ziggo Sport zonder zijn kroonjuweel? "De krant beschrijft dat Moerer die vraag wel zag aankomen, waarna hij twee A4'tjes uit zijn binnenzak haalt. "Deze vraag heb ik mij voorbereid", citeert de krant de Ziggo-baas die later dit jaar afscheid neemt.

Volgens Moerer zijn er naast Champions League en een rits andere voetbalseries, ook sporten als golf, rugby, atletiek, tennis, hockey, handbal en cricket te zien. Voor de Autosport-fanaten valt er bovendien genoeg te genieten, van Indycar tot aan de DTM, zo vertelt de Ziggo-baas trots.

Abonnee 'overtuigen'

Moerer: "Wij moeten de abonnee komend jaar overtuigen dat we niet alleen de Formule 1 hadden op 23 zondagen, maar dat we zeven dagen in de week 25 verschillende sporten uitzenden.”

De afzwaaiende zenderbaas schat in dat er heel wat moet gebeuren voordat mensen inderdaad hun mediakastje terug sturen en het abonnement de deur uit doen.

"Tussen zeggen dat je vertrekt en daadwerkelijk de boel afkoppelen, de mediabox in een doos stoppen en terugsturen zit een verschil."

Daarna grijpt hij de kans het 'snelle internet' van de kabelaar aan te prijzen als reden dat mensen zullen blijven betalen voor hun Ziggo lidmaatschap.

Moerer meent dat het 'tikkie' dat Ziggo te verduren zal krijgen uiteindelijk mee kan vallen. "De zender staat als een huis."