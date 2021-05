Het ging mis tijdens het Europees Karting kampioenschap van de FIA. Tijdens de race in Genk vloog zo'n beetje de complete top-tien hard van de kartbaan vanwege een extreem gladde baan door regen.

Je zou vergelijkingen kunnen trekken met die ene Grand Prix waarbij Markus Winkelhock in een SpykerF1 ronden lang de Grand Prix leidde nadat zo'n beetje het halve F1-veld z'n waterloo vond in de eerset bocht van de Nurburgring. Of je denkt even terug aan die ene sensationele Grand Prix in Maleisië 2001 waar het asfalt na een droge start werd geteisterd door een tropische monsoon stortbui. Hoe dan ook: in Genk werd de kartrace dan ook stil gelegd nadat de race droog van start ging maar even daarna enge momenten kende na een ongekende wolkbreuk. De jonge kart-talenten reden nog op hun slicks en konden niet vermoeden hoe glad de baan plotseling bleek te zijn voor de eerste bocht.

Alle coureurs zouden het goed maken, al zou je dat niet op het eerste gezicht vermoeden bij het bekijken van deze videobeelden: