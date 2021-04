Uitvaart Prins Philip zorgt voor nieuwe starttijd kwalificatie GP Emilia-Romagna

Vanwege het overlijden van Prins Philip van Engeland heeft de Formule 1 besloten het tijdschema voor komend weekend iets te wijzigen. De begrafenis van Prins Philip, die op 9 april op 99-jarige leeftijd is overleden, begint zaterdag 17 april om 15.00 uur. De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola stond op het programma om 15.00 uur, maar is nu een uur naar voren gehaald en zal dus beginnen om 14:00 uur.

Vanwege de regelgeving geldt deze wijziging zowel op vrijdag als zaterdag. De eerste vrije training op vrijdag begint nu om 11.00 uur in plaats van 11.30 uur. De tweede vrije training begint ook een half uur eerder, om 14.30 uur. Daarna moet er minimaal 19 uur zitten tussen de tweede en derde vrije training, die begint om 11.00 uur op zaterdag in plaats van 12.00 uur. De kwalificatie wordt dus verplaats van 15.00 uur naar 14.00 uur, dit uit respect voor de begrafenis van Prins Philip.

De Grand Prix van zondag zal om de normale tijd van 15:00 uur van start gaan.