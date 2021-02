Australië staat toch open voor andere vaste plek op F1-kalender

De Grand Prix van Australië vormt traditiegetrouw de opening van het nieuwe Formule 1-seizoen. Sinds 1996 vindt de aftrap van een jaargang steevast af op het circuit van Albert Park in Melbourne, uitzonderingen daargelaten. Er bestaat echter een kans dat daar nu permanent verandering in komt.

Vorig jaar kon de Australische Grand Prix al niet doorgaan en voor komend seizoen is het evenement reeds verplaatst van 21 maart naar 21 november. Het is niet ondenkbaar dat dit een voorbode is van een andere vaste plek op de kalender voor de Formule 1-race in Melbourne.

Doordat het een semi-stratencircuit betreft, duurt het af- en opbouwen relatief lang. Met een Grand Prix in november van dit jaar en dan in maart volgend jaar gelijk weer, komt de organisatie al snel in de knel met het eigen schema. Daarnaast speelt ook de MotoGP een rol in dit verhaal.

Phillip Island

De koningsklasse van de motorsport racet namelijk altijd in oktober op Phillip Island en nu gaan er verhalen dat MotoGP-organisator Dorna liever in maart naar Australië afreist. De Australian Grand Prix Corporation wikt en weegt nu of het de twee evenementen van datum wil laten ruilen.

"Ik zie de voordelen en meerwaarde van een Formule 1-race in de slotfase van het seizoen, in de Australische lente met mogelijk de beslissing van het kampioenschap", aldus Andrew Westacott van de Australian Grand Prix Corporation. "Het is een aantrekkelijke gedachte en we staan ervoor open."

"We moeten een balans zien te vinden en het spreiden van de Formule 1 en de MotoGP werkte voor ons altijd prima. Beide evenementen aan het begin van het jaar, beide evenementen aan het einde van het jaar of de evenementen gespreid, dat zijn de mogelijke scenario's", vertelde hij aan Speedcafe.