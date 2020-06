Mattia Binotto gromt richting Mercedes over vetorecht reversed grids

Mattia Binotto heeft onthuld dat Ferrari voorstander was van het idee om de eerste races in 2020 te houden met reversed grids. Liberty Media had als voorstel om de eerste races van 2020, op de aangepaste F1-kalender, te rijden zonder toeschouwers maar met reversed grids.

Diverse bronnen hebben gemeld dat zowel Mercedes als zijn bondgenoot Racing Point een veto hadden uitgesproken over het plan, omdat het te kunstmatig was voor de Formule 1.

Mattia Binotto is als teambaas van Ferrari niet blij met de actie van Mercedes. "Negen van de tien teams, inclusief de FIA, waren voorstander van een race met een omgekeerde startgrid. Er was maar één team nodig om het voorstel te blokkeren. Dat is jammer voor de fans en een gemiste kans voor de sport, omdat we tijdens de corona-crisis elk compromis moesten sluiten."