Uitstel Grand Prix van Vietnam pijnigt Hermann Tilke

Circuitontwerper Hermann Tilke baalt enorm dat de voor dit weekend geplande Grand Prix van Vietnam is uitgesteld. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus kon de Formule 1 weinig anders dan het eerste evenement op het nieuwe stratencircuit van Hanoi uitstellen. Desalniettemin is het een hard gelag voor Tilke en zijn medewerkers.

Eigenlijk hadden de Formule 1-auto's vandaag voor het eerst door de straten van Hanoi moeten scheuren. Persbureau DPA zocht Tilke op om hem te vragen hoe hij zich voelt nu dat moment tot nader order is uitgesteld. "Het doet enorm pijn, want we hebben er met zijn allen ontzettend hard aan gewerkt. We hebben nog steeds engineers en architecten ter plaatse. De afgelopen anderhalf jaar hebben we er bloed, zweet en tranen in gestoken."

"De constructie van een circuit verloopt nooit soepel. Het doet pijn dat het moment van beloning nu langer op zich laat wachten." Misschien is het genot straks wel groter zodra Vietnam de Formule 1 wel kan ontvangen. "Als je ziet dat de eerste wagens de baan opdraaien voor de eerste vrije training op de vrijdag en de racestart op zondag, dat zijn dan de hoogtepunten", aldus Tilke.