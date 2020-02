Over drie maanden razen er weer Formule 1-bolides over Circuit Zandvoort en Langzaam maar zeker wordt de progressie rond de verbouwing van het circuit zichtbaar. Op een groot gedeelte van het circuit is al een eerste asfaltlaag neergelegd.

Om de terugkeer van de Formule 1 te faciliteren, heeft Circuit Zandvoort besloten om de baan op de schop te nemen. Vooral de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht zijn punten die werden aangepast: beide bochten werden uitgerust met een flinke banking, die bij laatstgenoemde zelfs een hellingshoek van 18 graden heeft. Ook daar worden de contouren van het circuit steeds beter zichtbaar, want op dat punt ligt nu ook een eerste asfaltlaag.

In de onderstaande video van The Flying Dutchmen is met behulp van een drone een overzicht gemaakt van de huidige tussenstand van de verbouwingen op Circuit Zandvoort.