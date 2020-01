Formule 1 maakt starttijden voor Grands Prix in 2020 bekend

De Formule 1 heeft onthuld wat de starttijden zijn van alle sessies tijdens de Grands Prix van 2020. Daarbij zijn eigenlijk geen grote verrassingen op te merken.

De kalender van de Formule 1 bestaat in 2020 uit een recordaantal van 22 races. Beide races worden al vroeg in het seizoen verreden. Vietnam is helemaal nieuw op de kalender en is de derde race van het seizoen. Op 5 april gaan de lichten om 14.10 uur lokale tijd uit, wat inhoudt dat de race om 8.10 uur Nederlandse tijd begint.

De tweede nieuwe race op de kalender is de Grand Prix van Nederland, die na 35 jaar afwezigheid terugkeert op het programma. Zandvoort is gastheer van de vijfde race van het seizoen en de eerste in Europa. De race zal om 15.10 uur beginnen, wat in lijn is met de starttijd van de overige Europese Grands Prix. Van de overige races zijn de starttijden van alle sessies in de onderstaande tabel te zien. Alleen de tijden voor de race in Japan moet de Formule 1 nog onthullen.

Starttijden F1-seizoen 2020 (lokale tijden)

GRAND PRIX

VT1/VT2/VT3

Kwalificatie

Race

Australië 12:00/16:00/14:00

17:00

16:10

Bahrein 14:00/18:00/15:00

18:00

18:10

Vietnam 11:00/15:00/12:00

15:00

14:10

China 11:00/15:00/12:00

15:00

14:10

Nederland 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Spanje 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Monaco* 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Azerbeidzjan 13:00/17:00/14:00

17:00

16:10

Canada 11:00/15:00/11:00

14:00

14:10

Frankrijk 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Oostenrijk 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Groot-Brittannië 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Hongarije 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

België 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Italië 11:00/15:00/12:00

15:00

15:10

Singapore 16:30/2030/18:00

21:00

20:10

Rusland 11:00/15:00/12:00

15:00

14:10

Japan** TBA

TBA

TBA

Verenigde Staten 11:00/15:00/13:00

16:00

14:10

Mexico 11:00/15:00/10:00

13:00

13:10

Brazilië 11:00/15:00/12:00

15:00

14:10

Abu Dhabi 13:00/17:00/14:00

17:00

17:10





* VT1 en VT2 worden in Monaco op donderdag verreden

** Tijden voor Japan worden in komende weken bekend