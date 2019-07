Alles wat er zondag mis kon gaan bij Mercedes, ging ook mis. Lewis Hamilton eindigde op de elfde positie na een crash en een spin, terwijl Valtteri Bottas uit de wedstrijd crashte.

Hamilton ging halverwege de race opzichtig in de fout toen de safety car al in de baan was. Charles Leclerc was daarvan de veroorzaker. In dezelfde bocht gleed Hamilton tegen de bandenstapel aan, waardoor hij schade opliep aan zijn voorvleugel. Haastig stuurde hij zijn Mercedes langs de verkeerde kant van het paaltje de pits in, waar het team niet voorbereid was op zijn komst.

Wat er volgde was op zijn minst kolderiek te noemen. De monteurs van het team leken de regie even helemaal kwijt te zijn en niet te verwachten dat de regerend wereldkampioen binnen zou komen. Het leverde bijzonder chaotische taferelen op en het zorgde ervoor dat Hamilton bij elkaar bijna een minuut in de pits stond.