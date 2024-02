"Organisatie lost putdeksel-problemen op in Bahrein"

Deze week staat de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sakhir op het programma. De baan werd vorige week al gebruikt tijdens de testweek, maar toen waren er grote problemen. Losgeslagen putdeksels zorgden voor hinder, maar de organisatie heeft nu ingegrepen.

De testdagen lagen twee keer zeer lang stil vanwege een losgeslagen putdeksel. Op de tweede testdag zorgde dit zelfs voor schade aan de vloer van de Ferrari van Charles Leclerc. Na een nieuw incident op de derde testdag besloot de organisatie in te grijpen. Tijdens het raceweekend zullen de putdeksels niet meer voor problemen gaan zorgen, want ze zijn verdwenen. Uit foto's op sociale media blijkt dat de organisatie, zoals verwacht, cement heeft gestort op de plek van de problemen. Het is niet meer te zien dat hier een week geleden een putdeksel zat.

Absolutely no chance of this drain causing issues this weekend, because it simply doesn’t exist any more - it’s completely covered. #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/4vcDpw0PEZ