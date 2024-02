F1 Academy-titel krijgt meer waarde met superlicentiepunten

De F1 Academy heeft weer een aantal belangrijke stappen voor de toekomst gezet. De klasse voor vrouwelijk talent rijdt aankomend seizoen in het voorprogramma van de Formule 1 en er staat nu meer op het spel. Er zijn namelijk een aantal opvallende regelwijzigingen doorgevoerd.

De F1 Academy heeft vandaag aangekondigd dat het winnen van de titel meer waarde gaat krijgen. Vanaf dit jaar zijn er namelijk superlicentiepunten te verdienen in de F1 Academy. Dit is belangrijk aangezien een coureur met genoeg superlicentiepunten mag uitkomen in de Formule 1. De coureurs die dit jaar in de top vijf van het F1 Academy-kampioenschap finishen, verdienen superlicentiepunten.

De kampioen krijgt dit jaar tien superlicentiepunten. De nummer twee krijgt er zeven en de nummer drie zal vijf superlicentiepunten gaan ontvangen. De nummer vier ontvangt drie punten en de coureur die als vijfde eindigt in dit kampioenschap krijgt één superlicentiepunt. De F1 Academy voert daarnaast nog een aantal opvallende regelwijzigingen door. Coureurs mogen nu nog maar maximaal twee seizoenen in de klasse rijden om doorstroming te bevorderen. Daarnaast worden er vanaf aankomend seizoen Wild Cards uitgedeeld. Coureurs met een Wild Card kunnen geen punten verdienen.

Super licence points and wild card entries, everything you need to know about two key F1 ACADEMY updates for the 2024 season.#F1Academy pic.twitter.com/WDJDGNbfqt