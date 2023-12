FIA verbiedt fakkels en rookbommen rondom de races

Autosportfederatie FIA heeft de regels voor het aankomende seizoen op meerdere punten aangepast. De FIA heeft niet alleen naar boetebedragen en omschrijvingen gekeken, maar ook naar de situaties op de tribunes. Dit moet ervoor zorgen dat de fakkels en de rookbommen verleden tijd zijn.

Sinds Max Verstappen successen boekt in de Formule 1, zitten veel tribunes propvol met oranjefans. Het zorgde in de afgelopen jaren voor mooie plaatjes, maar ook voor kritiek. Veel fans namen namelijk fakkels en oranjekleurige rookbommen mee naar de races. Het waren mooie plaatjes, maar het had ook een keerzijde. De coureurs konden hierdoor weinig zien tijdens de races en in Zandvoort wel de kwalificatie in 2022 meerdere keren stilgelegd omdat er fakkels op de baan waren gegooid.

De FIA heeft de regels nu aangepast om dit soort situaties te voorkomen. Ze hebben de International Sporting Code voor 2024 aangepast en in artikel 12.2.1 staat nu een aparte paragraaf over vuurwerk. Ze verbieden het gebruik van pyrotechnische producten tijdens evenementen van de FIA door deelnemers en aanwezigen. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt als de FIA schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is de vraag of dit echt voor verandering gaat zorgen omdat veel organisaties de fakkels zelf ook hadden verboden. Toch was de oranje rook nog vaak te zien.