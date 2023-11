Organisatie Las Vegas deelt trots eerste beelden van voltooid pitcomplex

Over ruim een week staat de gloednieuwe Grand Prix van Las Vegas op het programma. De puntjes worden momenteel op de i gezet en de organisatie deelt trots de beelden van de werkzaamheden. Het permanente pitcomplex is inmiddels volledig af en men deelt de beelden.

Op een indrukwekkende foto is het rechte stuk, het pitcomplex, de paddock, de hoofdtribune, het eerste gedeelte van de baan en de eerste bocht te zien. Op de achtergrond is eveneens het centrum van Las Vegas te zien, waar de baan dus ook gebruik van maakt. Het rechte stuk op de foto oogt redelijk krap en hetzelfde geldt voor de uitgang van de pitlane. Het start/finish-gedeelte van de baan is permanent en er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om dit af te krijgen.