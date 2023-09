Hollywood-pitstop zorgt voor veel hilariteit in Monza

In Monza is dit weekend ook weer de cameraploeg van de Apple-film over de Formule 1 aanwezig. Het fictieve APXGP-team heeft hun eigen pitbox weer toegewezen gekregen en er worden veel beelden geschoten tijdens het raceweekend. Eén van deze scenes zorgt voor veel hilariteit en gaat momenteel het internet over.

Hoofdrolspeler Brad Pitt is nog niet gespot in de paddock, maar dat betekent niet dat er niet wordt gefilmd. Onder meer het team van Ferrari liet de filmploeg wat beelden schieten van hun auto. Ook de auto's van het fictieve raceteam verschenen weer op de baan in Monza. Er werden ook shots van pitstops opgenomen. Deze beelden gaan momenteel viral, want de oplettende kijker ziet dat er geen banden worden gewisseld.