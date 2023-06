Stroomstoring dwingt teams tot noodoplossing in Canada

De teams hebben vlak voor de start van de eerste vrije training te maken gekregen met een opvallend probleem. Alle renstallen kregen namelijk te maken met een groot probleem, waar men verder geen problemen mee verwacht. Het circuit kampte namelijk met een grote stroomstoring.

Op social media is te zien dat de teams aggregaten erbij hebben gepakt om de banden op te warmen. Er zou ook geen stroom zijn geweest in de garages, maar het is de verwachting dat deze problemen snel weer worden opgelost. Of dit gevolgen zal hebben voor de uitzendingen van de eerste vrije training is nog niet bekend, de eerste sessie van het weekend gaat over ruim een kwartier van start in Montreal.