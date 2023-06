Wat doet het weer in Spanje?

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend weer verder met de Spaanse Grand Prix. De race wordt verreden op het circuit in Montmeló, vlakbij de stad Barcelona. De coureurs kregen afgelopen weekend in Monaco te maken met flinke regenbuien en ook dit weekend zullen de teams de weerradar in de gaten moeten houden.

Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen afgewerkt. Tijdens de eerste dag van het raceweekend wordt het ongeveer 26 graden Celsius en schijnt in eerste instantie de zon. In de loop van de middag kunnen er buien ontstaan in de regio, de tweede vrije training kan dus worden getroffen door regen. De kans hierop is echter zeer klein.

Op de zaterdag wordt eerst de derde vrije training afgewerkte en later op de middag werken de coureurs ook de kwalificatie af. De temperatuur is vergelijkbaar met die van vrijdag en ook qua neerslag zijn er overeenkomsten. In de middag kunnen er regen- en onweersbuien ontstaan. Of deze buien het circuit bereiken is nog twijfelachtig, maar niet uitgesloten. Op de zondag wordt de Grand Prix verreden en zal het weer zo'n 26 graden Celsius worden. Ook op raceday bestaat er een kans op een bui.