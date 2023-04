Vakbond dreigt met acties tijdens Grand Prix van Monaco

Eind volgende maand wordt de iconische Grand Prix van Monaco weer verreden op het bekende stratencircuit. De kans is aanwezig dat de Formule 1 dan wordt getroffen door een opvallende actie van Franse demonstranten. Er wordt namelijk gedreigd met een bijzondere vorm van protest, de dreigementen komen van een vakbond.

In Frankrijk wordt momenteel stevig gedemonstreerd tegen het beleid van de overheid. De protesten hebben te maken met de door de Franse overheid aangekondigde verhoging van de pensioenleeftijd. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij veel Fransen en dat leidt dan weer tot protest. De vakbond CGT Energie dreigt met ingrijpende acties tijdens grote evenementen in Frankrijk.

Vakbond CGT Energie heeft de mogelijkheid om te demonstreren op een bijzondere manier. Aangezien ze de energiebranche vertegenwoordigen, kunnen ze de stroom laten uitvallen. De vakbond dreigt dat ze grote evenementen in het donker gaan zetten. Ze benoemen hier de Grand Prix van Monaco en het tennistoernooi van Roland Garros. Of men ook daad bij het woord gaat voegen, is nog niet duidelijk. CGT Energie heeft eerder al duidelijk gemaakt dat ze daadwerkelijk overgaan te stroomprotest, ze deden dit eerder bij een vliegveld in Montpellier.