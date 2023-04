Domenicali hint op verhogen entry fee nieuwe teams

Het is algemeen bekend dat de populariteit van de Formule 1 in de afgelopen jaren flink is gestegen. De groeiende populariteit is niet alleen merkbaar naast de baan, ook vanuit commercieel oogpunt is er veel interesse in de sport. Stefano Domenicali merkt dit en hint op een verhoging van de entry fee voor nieuwe teams.

Door de toenemende populariteit van de Formule 1 tonen veel partijen interesse in deelname aan de koningsklasse van de autosport. Autosportfederatie FIA opende eerder dit jaar een proces waarbij mogelijke nieuwe teams zich kunnen aanmelden. Andretti en Cadillac kwamen al snel met een gezamenlijk bid, andere partijen hebben zich nog niet officieel gemeld.

Momenteel moet een nieuw team een eenmalige entry fee van 200 miljoen dollar betalen. De huidige teams riepen eerder al op om dit bedrag te verhogen. Formule 1 CEO Stefano Domenicali lijkt hier nu ook op te hinten, hij sprak zich uit in een meeting met investeerders: "Op het moment dat we deze regels opstelden hadden we niet verwacht dat de waarde van de business zo zou stijgen. De hedendaagse situatie is vanzelfsprekend heel erg anders. Get proces voor nieuwe teams is al in gang gezet door de FIA. Volgens het Concorde Agreement is dat mogelijk."