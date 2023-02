Mercedes trekt nieuwe partner aan in jacht naar duurzaamheidsdoel

Het team van Mercedes wil aanstaand seizoen sportieve revanche nemen. Vorig seizoen vielen de resultaten tegen en won men slechts één Grand Prix. De Duitse renstal wil nu weer meevechten om de zeges, maar ze willen ook andere doelen behalen. Daarvoor heeft men nu een nieuwe partner aangetrokken.

Het team van Mercedes heeft namelijk het bedrijf mCloud aangetrokken als de nieuwe teampartner. Samen met dit bedrijf wil Mercedes gaan jagen op een veel duurzamere toekomst. Mercedes heeft de ambitie om uit te groeien tot het duurzaamste sportteam van de wereld. Samen met mCloud willen ze stappen gaan zetten richting dit doel. De nieuwe teampartner zegt dat ze wereldwijd veel bedrijven helpen om milieubewuster te worden.

Fuelled by the same constant drive for performance 💪 And striving for a more sustainable future 💚



Welcoming @mcloudtech as our newest Team Partner 🙏