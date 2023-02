Netflix deelt tweede opvallende Drive to Survive-trailer

Het aanstaande Formule 1-seizoen begint over een aantal weken en dat betekent ook dat de nieuwe reeks van Drive to Survive binnenkort online verschijnt. De eerste trailer van de Netflix-serie werd een aantal weken al gelanceerd en gisteravond werd de tweede trailer gedeeld met de buitenwereld.

In deze bijna tweede minuten durende trailer is te zien dat Max Verstappen voor het eerst sinds zijn boycot weer plaatsneemt in de Netflix-studio. Verder komen in de trailer meerdere hoogtepunten en opvallende momenten van het seizoen voorbij. In de trailer is tevens te zien dat Mercedes-teambaas Toto Wolff woedend uithaalt naar zijn collega-teambazen. Op 24 februari wordt de serie online geplaatst op Netflix.