Domenicali duidelijk: "Verwelkomen iedereen die iets toevoegt aan het racen"

De interesse in de Formule 1 is momenteel enorm. Autosportfederatie FIA opende recent dan ook een proces voor mogelijke nieuwe teams. De huidige teams zijn niet bepaald fan van het plan, maar mogelijke nieuwe teams zoals Andretti hebben grootste plannen. Formule 1 CEO Stefano Domenicali wil nieuwe teams verwelkomen als ze iets toevoegen aan de sport.

De interesse in de Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds meer en meer toegenomen. Niet alleen het aantal fans groeit, ook de interesse van nieuwe renstallen is aanwezig. De Amerikaanse giganten van Andretti en Cadillac hebben de krachten gebundeld en willen de sport betreden met een gezamenlijk team. Niet iedereen is blij met die plannen.

Hebberige teams

Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft een aantal belangrijke kanttekeningen voor de komst van mogelijke nieuwe renstallen. In gesprek met Martin Brundle van Sky Sports is hij duidelijk: "We verwelkomen iedereen die iets toevoegt aan het racen. Ik denk dat we iedereen moeten respecteren. Je hebt teams zoals Andretti die heel erg uitgesproken zijn. Ik vind dat het niet handig is om te zeggen dat teams te hebberig zijn."

Proces respecteren

Domenicali ziet dat er nog meer interesse is in de koningsklasse van de autosport. De Italiaan blijft echter heel erg voorzichtig over dit onderwerp: "Er zijn nog andere mensen die de sport willen betreden, die zijn wat minder luidruchtig. Er is een proces dat we moeten respecteren en we zorgen er samen met de FIA voor dat dat gebeurt. Er zijn veel dimensies waar we rekening mee moeten houden en we moeten niet reageren omdat iemand het systeem pusht. Het proces zal serieus verlopen en het zal de kant opgaan waar mensen om schreeuwen of juist niet om schreeuwen."