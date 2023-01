'Liberty Media wil van FIA-president Ben Sulayem af'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-eigenaar Liberty Media leven momenteel op gespannen voet met elkaar. Ben Sulayem raakte in opspraak nadat hij op Twitter een statement plaatste over opvallende geruchten over Saoedische interesse. Liberty Media zou een manier zoeken om Ben Sulayem buitenspel te zetten.

Enkele weken geleden gingen er geruchten rond over Saoedische interesse in de koningsklasse van de autosport. Een Saoedisch investeringsfonds zou namelijk een bod hebben gedaan op de Formule 1. Ben Sulayem reageerde zeer fel op Twitter en dat was tegen het zere been van Liberty Media. De Amerikaanse eigenaren zijn namelijk van mening dat Ben Sulayem zich hier niet mee mag bemoeien.

Serieus wangedrag

De relatie tussen de beide partijen zou inmiddels zo zijn bekoeld, dat Liberty Media een oplossing zoekt voor de zaak. Het Duitse Sport1 meldt dat Liberty Media probeert Ben Sulayem aan de kant te schuiven. Om Ben Sulayem uit zijn functie te zetten, moet er sprake zijn van serieus wangedrag. Vooralsnog heeft Ben Sulayem nog geen serieus wangedrag vertoond, maar er kan veel gebeuren in de toekomst.

Richards

Het Duitse medium meldt tevens dat er op de achtergrond al een opvolger van Ben Sulayem klaar staat. Het zou gaan om de ervaren Brit David Richards. De Brit was in het verleden de teambaas van bijvoorbeeld BAR en Benetton. Richards is tegenwoordig de voorzitter van Motorsport UK en van Prodrive. Met Prodrive is Richards verantwoordelijk voor de BRX Hunters in de Dakar Rally. Volgens Sport1 zou Richards wel oren hebben naar het presidentschap van de FIA.