Circuitbestormers Silverstone beschuldigd van 'veroorzaken acuut gevaar'

De Britse Grand Prix werd afgelopen seizoen verstoord door meerdere incidenten. Bij de start ging het mis met Guanyu Zhou. De Chinese Alfa Romeo-coureur crashte zeer fors en de race werd direct stilgelegd. Het bleek een geluk bij een ongeluk want verderop het circuit zaten er klimaatactivisten op het circuit. De vijf activisten zijn nu voor de aanklager verschenen.

Door de crash van Zhou werd er direct met de rode vlag gezwaaid. De coureurs reden daarna stapvoets terug naar de pitlane en ontsnapten aan een ander enorm incident. Een vijftal klimaatactivisten was namelijk over het hek geklommen en hadden zichzelf vastgelijmd op het rechte stuk. De activisten werden verwijderd door de marshalls en ze ontvingen fikse kritiek.

Geen twijfel

De activisten verschenen eerder deze week voor de rechtbank. De aanklager was niet mals en sprak zich volgens Sky Sports streng uit. De zender citeert de aanklager: "De aanklager vindt dat de gedaagden door de orde te verstoren een strafbaar feit hebben gepleegd. Er is geen twijfel dat de gedaagden zich op het circuit begaven zonder enige vorm van toestemming. Het lijdt ook geen twijfel dat ze gingen zitten vlak voor de aanstormende Formule 1-wagens."

Zwaar letsel

Direct na het incident werd er schande gesproken van het gedrag van de activisten. Veel experts waren van mening dat het vijftal de coureurs, de marshalls en de toeschouwers in gevaar brachten. De aanklager ging daar volgens Sky Sports in mee: "Wij zijn van mening dat er acuut sprake was van acuut gevaar voor zwaar letsel. Het is duidelijk dat ze aangereden hadden kunnen worden door de snelle auto's met alle gevolgen van dien. Wat ons betreft brachten ze de coureurs en de marshalls in gevaar."