Mercedes neemt afscheid van de W13: "Misschien wel de belangrijkste auto"

Het team van Mercedes kon dit jaar niet meevechten voor de wereldtitels in de Formule 1. De Duitse renstal had veel last van porpoising en kwam veel performance tekort ten opzichte van de concurrentie. De W13 werd dan ook regelmatig vervloekt door de coureurs, toch neemt men nu passend afscheid van de wagen.

Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff waren dit seizoen niet bepaald complimenteus over de Mercedes W13. De wagen zorgde slechts voor één zege en één pole position, beide binnengesleept door George Russell. Op sociale media neemt Mercedes op gepaste wijze afscheid van de W13: " De W13 zal niet worden herinnerd als de snelste auto die we hebben gebouwd. De lessen die we dit jaar hebben geleerd zorgt ervoor dat het misschien wel de belangrijkste auto was!"

She retires with 515 points, 17 podiums, six fastest laps, one pole and one win.



While the W13 won't be remembered as the fastest car we've ever built, the lessons learnt this year might just make it the most important one. 💪 pic.twitter.com/u8zkp4XdlP