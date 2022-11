Coureurs krijgen geen extra setje inters van wedstrijdleiding

De kwalificatie van gisteren was een groot spektakelstuk. Door de wisselende weersomstandigheden werd het een grote loterij. Kevin Magnussen kwam als winnaar uit de bus en pakte tot ieders verrassing de pole position. Vandaag verwacht de wedstrijdleiding geen regen, zo blijkt uit een document van de FIA.

Gisteravond stuurde wedstrijdleider Niels Wittich namelijk een opvallende brief naar de teams. Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Wittich heeft besloten dat de teams geen extra setje intermediates ontvangen, normaal gesproken stuurt de wedstrijdleider een brief rond als dit wel het geval is. Aangezien er geen extra setjes inters beschikbaar worden gesteld voorafgaand de tweede vrije training wordt er dus een droge dag verwacht.