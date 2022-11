Formule 1 kent goed derde kwartaal in 2022

Het is overduidelijk dat de Formule 1 aan populariteit aan het winnen is. De sport groeit wereldwijd en de positieve geluiden weerklinken ook in de financiële cijfers van de sport. Men heeft namelijk bekend gemaakt dat er in het derde kwartaal van 2022 een positief resultaat is behaald.

Opvallend genoeg was het verschil in het derde kwartaal niet zo groot in de eerste twee kwartalen van het seizoen. Dit valt mede te wijten aan de coronacrisis. Vergeleken met 2021 heeft de sport in een derde kwartaal van dit jaar een aardige stap gezet met de inkomsten. In 2021 was de totale inkomst van de sport namelijk 668 miljoen dollar, in 2022 was dit een bedrag van 715 miljoen.

Niet op alle gebieden is alles ruim omhoog gegaan. De operationele omzet in het derde kwartaal van 2022 was namelijk slechts 2 miljoen hoger dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van dit jaar was de operationele omzet een bedrag van zo'n 82 miljoen dollar. Tevens is het zo dat de kosten op meerdere punten zijn gestegen. Onder andere de kosten voor de partnerservices en de administratieve kosten zijn omhoog gegaan.