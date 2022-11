Heineken wordt titelsponsor van Grand Prix van Las Vegas

Aankomend seizoen keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. De Grand Prix belooft een groot spektakel te woorden, men racet namelijk dwars door het centrum van de gokstad. Er wordt steeds meer bekend over de race, vandaag is bekend gemaakt dat Heineken de officiële titelsponsor wordt.

De Grand Prix van Las Vegas werd eerder dit jaar met veel bombarie aangekondigd door de Formule 1. Men zette zich in voor de komst van de race. De Grand Prix belooft een bijzonder evenement te worden, men racet namelijk op zaterdagavond en de gehele binnenstad van Las Vegas is onderdeel van het circuit. De wereldberoemde Strip is tevens onderdeel van het circuit.

Aan de vooravond van het Launch Event maakt de Formule 1 nu bekend dat Heineken de hoofdsponsor zal worden van de race. De Grand Prix heet nu officieel de 'Heineken Silver Las Vegas Grand Prix'. Het Nederlandse biermerk is sinds 2016 één van de hoofdsponsors van de Formule 1. Sindsdien is het merk de titelsponsor van meerdere Grands Prix. Ook de terugkerende Grand Prix in het gokparadijs in Las Vegas is nu dus één van de partners.