Wie is toch die mysterieuze Mercedes-dame bij de FIA?

Shaila-ann Rao, dat is de naam van voormalig speciaal adviseur van Mercedes die vertrok naar de FIA. Haar aanstelling zorgde voor gefronste wenkbrauwen binnen en buiten de paddock vanwege de schijn van partijdigheid. Maar is die kritiek wel terecht?

Rao is een zeer ervaren advocaat en manager en heeft 30 jaar werkervaring binnen haar vakgebied. Ze is geen onbekende van de overkoepelende autosportbond. Rao werkte daar van 2016 tot en met 2018 als Legal Director. Haar taak was om te checken of alles netjes volgens de regels en de wet ging.

Maar wat doet ze dan anno nu bij de Fédération Internationale de l'Automobile? Rao is interim als algemeen secretaris en F1-directeur. Ze verving Peter Bayer. Hij moest onder andere toezien op het onderzoek naar wedstrijdleider Michael Masi vanwege zijn ongewone beslissingen rondom de Safety Car-procedure in Abu Dhabi van 2021. Bayer nam daarna Masi's taken over en besloot plots vlak daarna te stoppen bij de autosportbond.

De FIA klopte bij de deur van Mercedes waar Rao als speciaal juridisch adviseur aan het werk was. Voor de autosportbond was de advocate een oude, maar goede en betrouwbare bekende die wist van de hoed en de rand. Een ideale vervanger voor Bayer.

Hoe lang ze deze hoge en invloedrijke functie nog mag bekleden bij de FIA is niet duidelijk.

De schijn tegen

Haar komst naar de FIA kwam onder een vergrootglas vanwege haar werkzaamheden binnen Mercedes en mogelijke belangenverstrengeling in haar nieuwe rok. Met argusogen werd gekeken naar optredens en het was gewoon afwachten wanneer ze de zwarte piet kreeg toegespeeld.

Het eerste echte vingertje wijzen kwam van Red Bull na nieuwe maatregelen tegen poirposing. Coureurs hadden veel last van het gestuiter, met name bij het duo van Mercedes. Red Bull insueerde dat de FIA niet naar de pijpen moest dansen van het Duitse merk.

Rao beet gelijk van zich af. "Op dit moment is het slechts een voorstel en is het nog niet afgerond. En hoe dan ook, we werken voor de veiligheid van de coureurs. Altijd."

"Wat zou er gebeuren als we niet zouden ingrijpen als de veiligheid in het geding is?"

Niet bang voor kritiek

Dat oud-werknemers van renstallen hun heil zoeken in andere functies van de autosport is net zo oud als de weg naar Rome.

Ross Brawn en Stefano Domenicali, beiden succesvol geweest als teamleider van Ferrari, werden recentelijk belangrijke piefen voor Liberty Media, de commercieel rechtenhouder. Veel kritiek leverde het niet op.

Waarom de rol van Rao gevoeliger ligt, heeft te maken dat ze net bij Mercedes vandaan kwam en veel gezag kreeg binnen de FIA. Het was voer voor Red Bull en Ferrari, die door kritiek op haar onbewust ook invloed uitoefenen op de gang van zaken. Haar intregiteit kwam op het spel te staan. Ze was tenslotte al veroordeeld voordat ze maar iets had gezegd of uitgevoerd.

Deze storm van kritiek zag Rao van mijlenver wel aankomen en ligt er niet echt wakker van. "Ik maak me om bepaalde geruchten geen zorgen. ik heb de stap gemaakt en ga door met wat ik altijd gedaan heb: werken!"

De vraag blijft of de FIA niet beter voor de perceptie een andere interim hadden moeten kiezen. De schijn van partijdigheid, krijg je namelijk niet makkelijk weggepoetst. Zeker nu niet met het lek over de budgetcap-rel. Want dat vingertje zal Rao ook vast in haar gezicht krijgen.