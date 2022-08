Officieel: Spa-Francorchamps ook in 2023 op Formule 1-kalender

Het was lang onzeker maar nu heeft het circuit van Spa-Francorchamps duidelijkheid gekregen van de organisatie van de Formule 1. De Belgische Grand Prix staat ook volgend seizoen op de Formule 1-kalender, zo maakte de Formule 1 zojuist bekend. Vandaag wordt de Belgische Grand Prix verreden, het is dus niet de laatste Grand Prix op Spa.

De toekomst van de Grand Prix op het iconische circuit in de Ardennen hing in de afgelopen weken aan een zijden draadje. De organisatie van de Grand Prix beschikte over een aflopend contract en het leek erop dat de race van de kalender zou gaan verdwijnen. De Grand Prix van Zuid-Afrika stond op pole position als vervanger van Spa maar deze deal is voor aankomend seizoen dus vermoedelijk niet rond gekomen.