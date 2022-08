Formule 1 grijpt in om werkdruk teammedewerkers omlaag te brengen

De werkdruk in de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De kalender van de sport wordt steeds uitgebreider en dat merken de werknemers van de teams. Aankomend seizoen groeit de kalender naar 23 of 24 races, dat betekent dus ook dat het teampersoneel nog langer van huis is.

Uit de eerste versie van de sportieve reglementen voor 2023 blijkt dat men rekening heeft gehouden met de hoge werkdruk in de sport. Momenteel is het zo dat de teammedewerkers dertien uur voor de derde vrije training het circuit moeten verlaten. Aankomend seizoen wordt dat verhoogd tot veertien uur en in 2024 wordt dit zelfs opgehoogd naar vijftien uur.

Ook wordt er gesneden in het aantal uitzonderingen. Momenteel is het zo dat de teams de avondklok op woensdag acht keer mogen breken en op donderdag zes keer. Ook hier wordt er ingegrepen. In 2023 mogen de teams nog maar vier keer de avondklok breken en op donderdag mag met dit nog maar drie keer doen. In 2024 worden de regels nog strenger en mag het nog maar twee keer gebeuren op beide dagen.