Na drie jaar afwezigheid vanwege het coronavirus staat Australië aan de vooravond van een nieuwe Grand Prix in Melbourne. Sinds 1996 reizen de teams en piloten af naar het Albert Park Street Circuit.

De baan is een semi-stratencircuit, deels openbare weg, deels permanent voor de Formule 1. De baan heeft een facelift ondergaan om de snelheid te verhogen en het inhalen te bevorderen.

De grootste verandering is het verwijderen van de chicane na bocht acht. Hierdoor kunnen de coureurs na bocht 6-7, die 7.5 meter wijder is gemaakt, volgas naar de snelle bochtencombinatie 10-11. De bocht daarna, nummer 12, is verlegd en het insturen daarvan is anders.

Hieronder beelden van een rondje over de baan in vogelvlucht.