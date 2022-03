Formule 1 introduceert nieuwe graphics voorafgaand seizoenstart

Vandaag gaat net nieuwe Formule 1-seizoen van start met de eerste twee vrije trainingen in Bahrein. Vele miljoenen mensen zullen dit weekend weer voor de buis zitten om te kijken naar het Formule 1-geweld. De fans krijgen dit jaar nieuwe, futuristische graphics voorgeschoteld waardoor de kijkerservaring wordt verbeterd.

Alle graphics zijn voor dit seizoen compleet omgegooid vergeleken met het vorige jaar. De manieren waarop een rode vlag, gele vlag of een safety car-fase wordt aangeduid is nieuwe. Het logo van de voorheen stond voorheen in de hoek van het scherm maar deze is nu verplaatst naar de toren met de tussenstand. Ook de graphics van de startopstelling zijn vernieuwd en de pitstops worden op een ietwat andere manier in beeld gebracht.