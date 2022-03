'Grand Prix in Las Vegas op komst'

De Formule 1 heeft tijdens de afgelopen jaren steeds meer aan populariteit gewonnen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Grand Prix in Austin was afgelopen jaar een enorme publiekstrekker en voor het aanstaande seizoen staat er zelfs een tweede race in de States op het programma. De sport trekt immers ook naar de beroemde stad Miami.

Het begint er steeds meer op te lijken dat er binnenkort ook een derde Grand Prix op Amerikaanse bodem aan het lijstje kan worden toegevoegd. Er gaan al geruime tijd geruchten over een race in gokparadijs Las Vegas. Deze verhalen gaan al maanden rond maar de laatste tijd worden ze steeds hardnekkiger. Volgens het Twitter-account Las Vegas Locally wordt er binnenkort meer bekend gemaakt over de race.

De mogelijke Grand Prix in Las Vegas zou niet de eerste poging van de sport zijn om een voet aan de grond te krijgen in de gokstad. In 1981 en 1982 werd er namelijk ook geracet in de stad. Toen reed met op een zielloos circuit op het parkeerterrein van het bekende hotel Caesars Palace. Alan Jones en Michele Alboreto wonnen de races.