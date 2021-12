Jack Plooij blijft Olav Mol trouw: "Als het mijn bedrijf was had ik het niet zo gedaan"

Gisteren werd bekend dat Olav Mol niet aan de slag gaat bij Viaplay als commentator. De streamingsdienst van het Scandinavische NENT heeft de uitzendrechten van de Formule 1 vanaf aankomend jaar in handen en vervangt Mol met het duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Ook pitreporter Jack Plooij gaat niet aan de slag bij Viaplay. Plooij geeft dit aan in gesprek met het radioprogramma Veronica Inside. Hij is daar zeer duidelijk: "Dat kwam lekker binnen gisteravond. We zaten in een restaurantje toen we het lazen. Olav en ik heb tot de dag van vandaag nog nooit contact gehad met mensen van NENT. En dat gaat niet gebeuren ook."

Samen uit, samen thuis

Plooij geeft in het radioprogramma aan zijn maatje Olav Mol trouw te blijven. "Ik bewandel dezelfde route als Olav. Het is dan ook samen uit, samen thuis. Ze gaan bovendien niet ineens met mij bellen van, we willen jou wel. Dat ik wil ik ook helemaal niet. Als het mijn bedrijf was zou ik het niet zo gedaan hebben, maar het is niet mijn keuze."

Telefoontje

De pitreporter is niet bepaald blij met de gang van zaken. Hij is teleurgesteld in de nieuwe uitzendrechten-houder. Hij spreekt zich nogal duidelijk uit op de radio: "Ik ben wel heel erg teleurgesteld. Een telefoontje was nog een beetje op zijn plaats geweest."