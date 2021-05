Grand Prix van Monaco met 7.500 toeschouwers

Tijdens de Grand Prix van Monaco zullen er 7.500 toeschouwers aanwezig zijn, zo heeft de regering bekend gemaakt. In het prinsendom zal op 23 mei de race worden verreden.

Een vereiste is wel dat de bezoekers van de Grand Prix in Monte Carlo een negatieve coronatest kunnen aantonen. "Het is belangrijk dat we de race houden met een beperkt aantal bezoekers en strikte hygiënevoorschriften", aldus de minister, Pierre Dartout. Vorige maand werd er nog een Historic Grand Prix verreden, deze was zonder publiek.

De race staat al jaren op de kalender, maar vorig jaar ging de race niet door vanwege de coronapandemie. Het land besloot toen om de race uit te stellen. De laatste Formule 1-race op het stratencircuit werd gewonnen door Lewis Hamilton, Max Verstappen kwam niet verder dan de vierde plek.

Het is niet voor het eerst dat er publiek aanwezig is tijdens een Formule 1-race tijdens de coronapandemie. In het 2021-seizoen werd alleen in Bahrein wat publiek verwelkomt, in Italie en Portugal was er geen publiek aanwezig. De volgende race in Spanje zal wel met toeschouwers zijn, al zijn dat er maar 1.000. De vijfde race, Monaco, zal dus met 7.500 toeschouwers worden verreden.