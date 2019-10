Komend weekend komen de Formule 1-coureurs weer in actie tijdens de Grand Prix van Japan, een race die door de jaren heen genoeg memorabele momenten opgeleverd heeft.

Meermaals werd de strijd om de wereldtitel op Suzuka beslist. Ayrton Senna en Alain Prost beslisten hun onderlinge strijd twee keer op controversiële wijze in Japan, terwijl ook Mika Hakkinen en Michael Schumacher kampioen werden in het Land van de Rijzende Zon. Ook eindigde er twee keer een Japanner op het podium in zijn thuisrace: Aguri Suzuki in 1990 en Kamui Kobayashi in 2012.

De Formule 1 bundelde een aantal opzienbarende momenten uit de historie van de Grand Prix van Japan in de onderstaande video.