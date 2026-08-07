F1 Test kalender 2019

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CircuitTest kalenderCoureurSnelste tijdkm / Ronden
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1:18.161
1:18.247
1:17.704
1:17.393
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1:17.709
1:17.144
1:16.231
1:16.221
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1:29.379
1:29.029
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1:15.511
1:15.775
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1:37.124
1:37.204
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racetracktestcalendar
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18 feb 2019 - 21 feb 2019
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19 feb C. Leclerc 1:18.247 Live
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21 feb N. Hülkenberg 1:17.393 Live
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26 feb 2019 - 1 maa 2019
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27 feb C. Sainz jr 1:17.144 Live
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28 feb C. Leclerc 1:16.231 Live
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2 apr 2019 - 3 apr 2019
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2 apr M. Verstappen 1:29.379
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3 apr G. Russell 1:29.029
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14 mei 2019 - 15 mei 2019
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14 mei V. Bottas 1:15.511
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15 mei N. Mazepin 1:15.775
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3 dec 2019 - 4 dec 2019
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3 dec V. Bottas 1:37.124
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4 dec G. Russell 1:37.204
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