F1 Test kalender 2016

-
CircuitTest kalenderCoureurSnelste tijdkm / Ronden
-
1:08.713
1:06.750
-
1:24.939
1:22.810
1:23.110
1:23.477
-
1:23.022
1:23.261
1:22.765
1:22.852
-
1:23.220
1:23.267
-
1:31.290
1:30.665
-
racetracktestcalendar
-
25 jan 2016 - 26 jan 2016
-
25 jan D. Ricciardo 1:08.713
-
26 jan S. Vettel 1:06.750
-
-
22 feb 2016 - 25 feb 2016
-
-
-
24 feb N. Hülkenberg 1:23.110 Live
-
25 feb K. Räikkönen 1:23.477 Live
-
1 maa 2016 - 4 maa 2016
-
1 maa N. Rosberg 1:23.022 Live
-
-
3 maa K. Räikkönen 1:22.765 Live
-
-
-
17 mei 2016 - 18 mei 2016
-
-
18 mei M. Verstappen 1:23.267 Live
-
12 jul 2016 - 13 jul 2016
-
-
13 jul K. Räikkönen 1:30.665 Live