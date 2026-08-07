F1 Test kalender 2018

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CircuitTest kalenderCoureurSnelste tijdkm / Ronden
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1:20.179
1:19.673
2:18.545
1:19.333
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1:20.396
1:18.047
1:17.182
1:17.221
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1:17.528
1:16.904
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1:15.648
1:15.575
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1:36.812
1:36.450
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racetracktestcalendar
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26 feb 2018 - 1 maa 2018
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26 feb D. Ricciardo 1:20.179 Live
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1 maa L. Hamilton 1:19.333 Live
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6 maa 2018 - 9 maa 2018
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7 maa D. Ricciardo 1:18.047 Live
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9 maa K. Räikkönen 1:17.221 Live
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15 mei 2018 - 16 mei 2018
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15 mei M. Verstappen 1:17.528 Live
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31 jul 2018 - 1 aug 2018
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31 jul A. Giovinazzi 1:15.648 Live
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1 aug G. Russell 1:15.575 Live
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27 nov 2018 - 28 nov 2018
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27 nov S. Vettel 1:36.812
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28 nov C. Leclerc 1:36.450
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