F1 Test kalender 2015

-
CircuitTest kalenderCoureurSnelste tijdkm / Ronden
-
1:22.620
geen tijd
1:21.545
1:20.841
-
1:25.011
1:24.574
1:24.348
1:24.067
-
1:23.500
1:22.792
1:23.022
1:23.063
-
1:24.374
1:26.080
-
1:11.005
1:09.113
-
1:44.103
-
racetracktestcalendar
-
1 feb 2015 - 4 feb 2015
-
1 feb S. Vettel 1:22.620
-
2 feb D. Kvyat geen tijd
-
3 feb F. Nasr 1:21.545
-
4 feb K. Räikkönen 1:20.841
-
-
19 feb 2015 - 22 feb 2015
-
19 feb P. Maldonado 1:25.011
-
20 feb D. Ricciardo 1:24.574
-
21 feb P. Maldonado 1:24.348
-
22 feb R. Grosjean 1:24.067
-
-
26 feb 2015 - 1 maa 2015
-
26 feb F. Massa 1:23.500
-
27 feb N. Rosberg 1:22.792
-
28 feb L. Hamilton 1:23.022
-
1 maa V. Bottas 1:23.063
-
-
12 mei 2015 - 13 mei 2015
-
12 mei N. Rosberg 1:24.374
-
13 mei J. Palmer 1:26.080
-
-
23 jun 2015 - 24 jun 2015
-
23 jun P. Wehrlein 1:11.005
-
24 jun N. Rosberg 1:09.113
-
-
1 dec 2015 - 1 dec 2015
-
1 dec S. Vandoorne 1:44.103
-