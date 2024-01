Volgend kopstuk vertrekt bij de FIA

Autosportfederatie FIA heeft weer afscheid moeten nemen van een belangrijk kopstuk. Voor de derde keer is er een belangrijke naam binnen de FIA vertrokken. Ditmaal gaat het om Tim Goss, hij bekleedde een belangrijke rol binnen de technische afdeling van de FIA.

Goss was de technische directeur van de single seaters. Hij had dus een belangrijke rol, vooral gericht op de Formule 1. Volgens de BBC is Goss nu vertrokken bij de FIA en dat is pijnlijk voor de autosportbond. Eerder vertrokken immers ook sportief directeur Steve Nielsen en Deborah Mayer, de voorzitter van de commissie voor vrouwen. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis wordt door de BBC geciteerd, hij baalt van het vertrek van Goss.

Volgens de BBC is het de verwachting dat de ervaren Goss aan de slag gaat bij een Formule 1-team. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger wordt van Goss, de FIA heeft wel al een andere functie ingevuld. De functie van sportief directeur komt nu namelijk in handen te liggen van Tim Malyon. Hij was de veiligheidsdirecteur van de FIA en hij is nu dus de opvolger van de eerder vertrokken Nielsen. Malyon werkte eerder voor BMW in de Formule E en de DTM, daarvoor was hij ook nog werkzaam bij Red Bull Racing.